Niente da perdere, tutto da perdere: il Milan prepara la rimonta e Pioli si gioca il futuro

Inizia l’operazione rimonta, una rimonta impossibile se si pensa al momento che sta vivendo il Milan, possibile perché siamo in Champions, nello storico territorio di caccia rossonero, è un derby e tutto può succedere, e poi con la forza della disperazione si può andare oltre i propri limiti. E i limiti di questo Milan di fine stagione sono enormi: poca profondità della rosa, non in senso numerico ma qualitativo e di forma psicofisica, Leao che recupera ma non sarà al meglio così come Giroud acciaccato ma in campo, e poi la consapevolezza che la sconfitta con lo Spezia non ha fatto preparare bene questa partita che non è importante solo perché mette in palio una finale e la possibilità di eliminare i cugini dell’Inter scrivendo un pezzo di storia, ma anche perché – al di là della penalizzazione che potrebbe colpire e affondare la Juventus – al momento il quinto posto, con Roma e Atalanta poco dietro, non lascia tranquillo l’ambiente, anzi. Per i campioni d’Italia in carica, non giocare la Champions il prossimo anno sarebbe un dramma sportivo e sconquasserebbe il progetto. Pioli sarebbe con tutta probabilità al capolinea, con tanta riconoscenza ma anche una buona fetta di responsabilità, e un po’ tutti si giocheranno il proprio futuro in queste ultime quattro partite della stagione.

Quattro, già, o forse cinque? Lo 0-2 dell’andata non lascia troppe speranze, al di là del punteggio è lo stato di forma delle due squadre a creare un solco importante. E ci sono i precedenti del 2023: vittoria in Supercoppa, vittoria in campionato, vittoria all’andata in semifinale per l’Inter, che ha tutto nelle sue mani e in modo piuttosto saldo. E allora, tutto da perdere per il Milan perché uscire per mano dei rivali cittadini farebbe male e sarebbe ricordato a lungo, e perché aumenterebbero i rischi di non giocare la coppa già vinta sette volte un altr’anno, allo stesso tempo nulla da perdere visto come è andata… l’andata. Servirà coraggio, ci sarà Leao ma non dovrà essere il centro del mondo, perché la partita si gioca su 110 metri per 65 e chiunque può essere decisivo. Negli occhi le sfide contro il Napoli, ma senza andare troppo lontano anche l’approccio e la gestione con la Lazio. A metà tra sogno e incubo, con un solo imperativo categorico: fare di tutto per ribaltarla e poterci credere fino al 90′.