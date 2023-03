Wta Monterrey 2023: Cocciaretto sconfitta ai quarti di finale da Mertens

Quarti di finale ancora fatali per Elisabetta Cocciaretto, che dopo la sconfitta di sette giorni fa a Merida contro Siniakova, si è arresa alla belga Elise Mertens nel WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della cittadina messicana. Dopo le belle prestazioni che l’avevano portata fino a questo punto del torneo, l’azzurra non è riuscita a ripetersi ed è uscita di scena per 6-2 6-2 in 1h20′ di gioco senza mai dare l’impressione di poter impensierire l’avversaria. Merito in gran parte di Mertens, che ha servito benissimo ed ha annullato tutte e cinque le palle break concesse. Cocciaretto ha invece faticato enormemente sulla seconda di servizio ed ha commesso qualche errore di troppo, peccando anche un pizzico di cinismo nei momenti chiave.

Nonostante in entrambi i parziali ci siano stati un paio di game combattuti e prolungati, Mertens ha sempre avuto in mano il pallino del gioco ed ha controllato il match senza grosse difficoltà. Poco male per Elisabetta, che potrà imparare molto da questa sconfitta e soprattutto può consolarsi con un’altra settimana più che positiva grazie alla quale consolida il suo piazzamento tra le prime 50. Ora testa a Indian Wells, dove la tennista marchigiana potrù assolutamente giocarsi le sue carte.