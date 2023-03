Atp Santiago 2023: programma e ordine di gioco e orari di sabato 4 marzo

Il programma e l’ordine di gioco con gli orari di sabato 4 marzo al torneo Atp 250 di Santiago. E’ tempo di semifinali in Cile, dove si sfideranno prima gli argentini Baez ed Etcheverry, mentre a seguire sarà il turno dell’idolo di casa Jarry opposto allo spagnolo Munar. In campo anche gli azzurri Pellegrino e Vavassori, impegnati nella finale di doppio. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CANCHA CENTRAL

Dalle ore 19:30 – Pellegrino/Vavassori vs Seyboth Wild/Soto

Non prima delle 22:00 – (3) Baez vs Etcheverry

A seguire – Munar vs (SE) Jarry