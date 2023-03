NBA 2022/2023: Banchero protagonista nel successo di Orlando, vincono Phoenix e Golden State

Parla italiano la notte tra venerdì 3 e sabato 4 marzo in cui si sono disputati 10 match della regular season NBA 2022/2023. Merito soprattutto di Paolo Banchero, che ha trascinato al successo gli Orlando Magic con una prestazione da 31 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Sconfitti gli Charlotte Hornets con il punteggio di 117-106. Sull’altra costa, invece, finalmente brilla la stella di Simone Fontecchio, capace di mettere a referto 16 punti (di cui 4 triple) in 26 minuti in campo. Gli Utah Jazz non riescono tuttavia ad evitare una sonora sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder per 130-106.

Vincono i Denver Nuggets, che piegano per 113-97 i Memphis Grizllies con la solita tripla doppia di Jokic e blindano la vetta della Conference, mentre cadono i Boston Celtics per mano dei Brooklyn Nets. I Phoenix Suns espugnano Chicago grazie a un Devin Booker da 38 punti, così come i Minnesota Timberwolves mandano al tappeto i Los Angeles Lakers orfani di LeBron James. Successi anche per Atlanta Hawks, Sacramento Kings e Golden State Warriors, che in assenza di Curry si affidano a Klay Thompson, miglior realizzatore della serata con 27 punti. Il match che si prende le luci della ribalta, però, è Miami Heat-New York Knicks. La gara si decide proprio nel finale, con Tyler Herro che porta sul +1 i suoi lasciando l’ultimo possesso agli avversari. Palla nelle mani di Randle, che tergiversa, rischia di perderla, ma alla fine trova una tripla miracolosa e regala la vittoria ai Knicks. Per lui saranno ben 43 i punti a fine serata.