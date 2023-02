Wta Monterrey 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Monterrey 2023, evento in programma dal 27 febbraio al 5 marzo. Prosegue questa mini-tournée messicana, con l’ultimo appuntamento prima di trasferirsi nel deserto di Indian Wells. Entry list che può contare su una top-5 quale Caroline Garcia, seguita in ordine di ranking dalla ceca Bouzkova, da Donna Vekic e da Elise Mertens per un totale di quattro top-40 presenti. Al via anche le nostre azzurre che già avevano disputato il torneo di Merida, ovvero Bronzetti, Cocciaretto e Giorgi.

Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà in Messico è di €245.261, con la vincitrice che porterà a casa anche 280 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 MONTERREY 2023

PRIMO TURNO – € 2.651 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.708 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 6.068 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.661 (110 punti)

FINALISTA – € 19.124 (180 punti)

VINCITRICE – € 32.363 (280 punti)