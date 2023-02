Tabellone Wta Monterrey 2023: Garcia guida il seeding, presenti Giorgi, Bronzetti e Cocciaretto

Il tabellone del torneo Wta di Monterrey 2023, l’Abierto GNP Seguros sul cemento messicano che vede la francese Caroline Garcia a guidare il seeding, con Camila Giorgi, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto come azzurre presenti direttamente al main draw, nella speranza di arrivare più avanti possibile. Ecco di seguito allora il tabellone completo in costante aggiornamento del torneo messicano di Monterrey.

TABELLONE WTA MONTERREY 2023

PRIMO TURNO

(1) Garcia vs Juvan

Parrizas Diaz vs Xiyu Wang

Q vs Xinyu Wang

Osorio vs (7) Sherif

(4) Mertens vs Shnaider

Q vs Giorgi

Bronzetti vs Maria

Peterson vs (8) Cocciaretto

(6) Siniakova vs Q

Q vs Bonaventure

Navarro vs Jeanjean

Q vs (3) Vekic

(5) Zhu vs Bondar

Contreras Gomez vs Marino

Q vs Niemeier

Schmiedlova vs (2) Bouzkova