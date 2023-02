Wta Monterrey 2023: programma, date, orari e copertura tv

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo in programma da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo sul cemento della cittadina messicana. L’Italia è rappresentata da Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti, a caccia di punti pesanti per presentarsi al meglio in vista dei due importanti appuntamenti statunitensi di Indian Wells e Miami. La prima testa di serie è la francese Caroline Garcia. Dietro di lei la ceca Marie Bouzkova, entrata in tabellone in virtù di una wild card. Altre pretendenti al titolo sono la belga Elise Mertens, la croata Donna Vekic e la colombiana Camila Osorio.

Da non sottovalutare pure il duo tedesco composto da Jule Niemeier e dalla veterana Tatjana Maria, semifinalista in carica del torneo di Wimbledon. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la manifestazione araba garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutto l’arco della settimana. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo WTA 250 di Monterrey 2023.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA MONTERREY 2023

SUPERTENNIS

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO – LIVE alle ore 23:00 (primo turno)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO – DIFFERITA alle ore 23:00 (primo turno)

MERCOLEDÌ 1 MARZO – LIVE alle ore 23:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 2 MARZO – Nessuna copertura televisiva

VENERDÌ 3 MARZO – DIFFERITA alle ore 07:00; LIVE alle ore 23:30 (quarti di finale)

SABATO 4 MARZO – LIVE alle ore 02:00 e 21:30; DIFFERITA alle ore 07:00 (semifinali)

DOMENICA 5 MARZO – LDIFFERITA alle ore 03:00; REPLICA alle ore 09:30 (finale)