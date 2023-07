Wimbledon 2023, Sinner vince e convince: Schwartzman battuto in tre set

Jannik Sinner vince e convince. Sul campo numero uno di Wimbledon il numero uno d’Italia sconfigge un buon Diego Schwartzman con il punteggio finale di 7-5 6-1 6-2 dopo due ore e due minuti di gioco. Al terzo turno Sinner aspetta adesso il vincente della partita che si giocherà domani tra l’australiano Vukic ed il francese Halys. Grande prova dell’azzurro che ha davvero confermato l’ottima impressione avuta lunedì sera sul centrale contro il più debole dei fratelli Cerundolo.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – La prima frazione di gioco è molto equilibrata con Schwartzman che gioca ad un livello molto alto confermando le ottime impressioni delle ultime settimane e cancellando l’orribile periodo di forma degli ultimi mesi. Ma Sinner gli tiene testa alla grande, annulla una palla break nel terzo gioco e riesce a mantenere il turno di servizio. La stessa cosa fa anche Schwartzman che sembra poter reggere alla distanza. Ed infatti si arriva sul 5-5 con un equilibrio assoluto: Jannik esce fuori da un game molto pericoloso annullando una palla break in maniera magistrale, sale 6-5, e poi castiga Schwatzman nel dodicesimo gioco vincendo il primo set per 7-5.

SECONDO SET – Questo è il momento nel quale si spezza completamente l’equilibrio del match. Da quel momento in poi Sinner diventa completamente padrone del campo, lascia andare ancor di più i colpi, continua a servire in maniera perfetta e riesce a trovare continuità anche in risposta. L’argentino sembra scoraggiato, consapevole di non avere le armi per far girare il match contro un avversario del genere. La seconda frazione di gioco finisce molto rapidamente: 7-5 6-1.

TERZO SET – A questo punto si chiude il tetto per evitare l’arrivo dell’oscurità e mettersi al riparo. Sinner non cambia però il suo copione di gioco: brekka Schwartzman nel terzo gioco, ma l’argentino anche complice un nastro molto fortunato, toglie per la prima e unica volta il servizio a Jannik: 2-2. Da questo momento in poi il numero uno d’Italia sale in cattedra, spara un vincente dopo l’altro e chiude la partita con un parziale di quattro games di fila. Grande partita, grande vittoria. Il Wimbledon di Sinner continua.