Wimbledon 2023, Berrettini-Sonego ancora interrotta. Stop anche per Arnaldi e Cecchinato

Non c’è pace per il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, valevole per il primo turno di Wimbledon 2023. Iniziata ieri, proseguita oggi nel caos del maltempo, la partita vedrà i due azzurri tornare in campo per il terzo giorno consecutivo anche domani. Il match è stato sospeso infatti sull’1-1 nel quarto set e sul risultato di due set a uno in favore di Berrettini. Dopo che negli ultimi game del terzo set e nei primi due del quarto entrambi i giocatori sono scivolati malamente a terra più volte, l’arbitro ha sancito la sospensione. Una decisione arrivata anche grazie alle lamentele di Berrettini e Sonego, secondo cui l’erba era diventata molto scivolosa e quindi pericolosa. In ogni caso erano rimasti pochi minuti prima della sospensione per oscurità, visto che la luce a disposizione era ormai poca.

Berrettini e Sonego non sono però gli unici italiani la cui partita è stata interrotta nella serata londinese. L’oscurità infatti non ha permesso di continuare nemmeno a Matteo Arnaldi, che tornerà in campo domani sotto due set a uno e un break nel quarto set contro lo spagnolo Carballes Baena che conduce per 6-7 6-3 6-4 3-2. Ha giocato meno invece Marco Cecchinato, che dopo aver vinto il primo set su Nicolas Jarry per 6-4 si trova sotto 4-1 nel secondo.