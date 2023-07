Wimbledon 2023, Sinner stacca il pass per i quarti di finale: sconfitto in tre set Galan

Jannik Sinner supera in tre set Daniel Galan e si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Successo meno agevole del previsto per l’azzurro, che si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-3 dopo 2h37′. La svolta del match è arrivata quando Jannik ha finalmente concretizzato la prima palla break, dopo averne mancate ben 15. A partire dal 2-4 nel secondo parziale, ha dunque inanellato un parziale di 7 giochi a 0 che di fatto ha tagliato le gambe al colombiano, mettendo un punto esclamativo sul match. Sinner ha perciò conquistato la vittoria e raggiunto per il secondo anno consecutivo i quarti sui prati di Church Road.

Il suo prossimo avversario sarà Roman Safiullin, che a sorpresa ha sconfitto un acciaccato Shapovalov in quattro set (3-6 6-3 6-1 6-3). Sicuramente le condizioni fisiche del canadese, frenato da un infortunio al ginocchio, hanno condizionato il match: ciò non toglie però meriti al russo, che al debutto assoluto nello slam londinese è riuscito a spingersi fino ai quarti.

CRONACA – Pronti, partenza, via e Sinner si è procurato subito tre palle break nel terzo game, non riuscendo però a sfruttarle. Poco dopo le posizioni si sono invertite ed è stato Galan a rendersi pericoloso in risposta, ma il servizio ha dato una grossa mano a Sinner. I game passavano e l’equilibrio regnava, ma prima del tie-break (epilogo più scontato) Sinner è riuscito a sprecare altre due palle break consecutive, sul 5-5. Poco male per Jannik, che nel tie-break ha alzato il livello di gioco e prevalso con il punteggio di 7-4. Da segnalare però anche un’accesa discussione tra l’azzurro e l’arbitro a causa di una folle decisione di quest’ultima (la serba Veljovic) che ha privato Jannik di un punto, decidendo di farlo rigiocare.

La situazione si è ripetuta a inizio secondo set, quando in un contesto identico il giudice di sedia ha assegnato il punto al colombiano, facendo imbestialire Sinner. Tutto ciò ovviamente non ha giovato a Sinner, il quale ha perso il servizio in apertura ed ha fatto una fatica clamorosa a convertire le palle break. A un certo punto si è addirittura trovato 0/15, in preda alla frustrazione, ma era solo questione di tempo. Sinner è infatti rimasto concentrato, senza disunirsi, ed è riuscito finalmente a sbloccarsi. Dopo aver conquistato il contro break sul 4-4, poi, ha strappato nuovamente il servizio all’avversario poco dopo, aggiudicandosi il set per 6-4.

La striscia di game consecutivi in favore di Sinner è arrivata a 7 e ha visto l’azzurro partire forte anche nel terzo set, dove è andato subito avanti di un break. Galan ha tentato di restare in scia e ricucire il gap, ma Jannik non ha concesso nulla ed ha proseguito imperterrito per la sua strada, conquistando il set per 6-3 e staccando il pass per i quarti.