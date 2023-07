F1 GP Gran Bretagna 2023, Leclerc: “Un errore il pit stop, ci è mancato il ritmo”

Dopo il deludente nono posto arrivato al Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di F1, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha così parlato ai microfoni di Sky Sport. “Abbiamo faticato sul ritmo di gara, penalizzati dalla safety car e dal treno di macchine con il Drs aperto. Non abbiamo avuto il passo gara giusto, poi ci siamo fermati ai box un po’ presto anche guardando la strategia di Russell. Siamo anche stati sfortunati con l’ingresso della safety car, subendo tanti sorpassi e non riuscendo poi a recuperare. Il problema principale è stato il ritmo. Abbiamo faticato sulle curve veloci, specialmente in fase di trazione dove siamo stati inferiori quasi rispetto a tutti. La scelta sulle gomme è stata corretta, però il treno di macchina con il Drs davanti ha fatto sì che non potessimo recuperare posizioni”.