Wimbledon 2023, risultati oggi venerdì 7 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di venerdì 7 luglio. Day 5 molto intenso sui prati londinesi, dove si disputeranno gli ultimi match di secondo turno e la metà di quelli di terzo turno, pioggia permettendo. In campo ben quattro azzurri, determinati a proseguire il loro cammino: si tratta di Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Musetti. Protagonisti anche tutti i big, da Carlos Alcaraz a Iga Swiatek, passando per Novak Djokovic, impegnato nel big match contro Wawrinka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.

Campo Centrale, dalle 14:30

(1) Alcaraz vs Muller

Murray vs Tsitsipas 6-7(3) 7-6(2) 6-4

(1) Swiatek vs Martic

Wawrinka vs (2) Djokovic

Campo 1, dalle 14:00

Gracheva vs (2) Sabalenka

(12) Norrie vs Eubanks

(6) Jabeur vs Bai

Campo 2, ore 12:00

Sasnovich vs (9) Kvitova

(3) Medvedev vs Mannarino 6-3 6-3 4-4

(19) Zverev vs Yatanuki

(26) Shapovalov vs Broady

(32) Bouzkova vs (5) Garcia

Campo 3, ore 12:00

Carballes Baena vs (6) Rune

(8) Sinner vs Halys

(4) Pegula vs Cocciaretto

Svitolina vs Kenin

Campo 12, ore 12:00

Golubic vs (25) Keys

(14) Musetti vs (17) Hurkacz

(11) Kasatkina vs (19) Azarenka

(7) Rublev vs Goffin

Campo 18, ore 12:00

Kostyuk vs Badosa

Berrettini vs (15) De Minaur

(23) Bublik vs Marterer

Campo 8, ore 12:00

Stevanovic vs Korpatsch

Kubler vs (25) Jarry

Campo 9, ore 13:30

Fucsovics vs Giron 7-6(2) 6-3 4-6

Campo 11, ore 12:00

Niemeier vs Galfi

Pella vs Safiullin

Campo 14, ore 12:00

O’Connell vs Vesely

Tsurenko vs Bogdan

(23) Linette vs (14) Bencic

Campo 15, ore 12:00

(29) Begu vs Blinkova

(31) Davidovich Fokina vs Van De Zandschulp

Vondrousova vs (20) Vekic

Campo 16, secondo match dalle ore 12:00

Andreescu vs (26) Kalinina

Campo 17, ore 12:00

Brengle vs (21) Alexandrova

Galan vs Ymer