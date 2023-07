Wimbledon 2023, Sinner: “Vittoria importante. Autostrada fino alla semifinale? Non ci penso”

“E’ una vittoria importante. Oggi ho avuto delle grandi difficoltà, per questo motivo la considero una vittoria importante. Lui è stato molto bravo, all’inizio non mi ha dato ritmo e ha giocato molto bene in particolare dalla parte del rovescio. Ero in difficoltà ma piano piano mi sono sciolto, ho trovato le soluzioni e con l’atteggiamento giusto sono riuscito a vincerla”. Lo ha detto Jannik Sinner, così come riportato da Supertennis, dopo la vittoria contro Halys nel terzo turno di Wimbledon: “Ogni partita ha la sua storia e oggi ho dovuto affrontare delle situazioni nuove; il campo nuovo, un avversario che non conoscevo, la pallina che volava di più, il vento, oggi a tratti era molto fastidioso, il sole in faccia e le condizioni più calde. Tante piccole cose messe insieme, ci sta che qualche volta ci siano dei cali, potevo essere più intelligente, servire con più rotazioni… la cosa più importante è alzare il livello per il prossimo match”.

E sul possibile percorso agevole fino all’eventuale semifinale: “Per carità, non penso a queste cose. Penso solo a domani, riposerò, farò un’ora e mezzo di allenamento, cercherò di trovare il ritmo per il prossimo turno. Gioco punto dopo punto, non guardo mai al tabellone”. Agli ottavi ecco Galan: “L’ho affrontato in Coppa Davis, ma su erba sarà completamente diverso. E’ un giocatore molto aggressivo, serve bene, l’unica certezza è che dovrò alzare l’intensità da fondocampo e giocare sempre con l’atteggiamento giusto”.