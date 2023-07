Wimbledon 2023: Wawrinka non regge l’urto, Djokovic vola agli ottavi

Vittoria senza troppi patemi d’animo per Novak Djokovic per la sfida che ha chiuso un venerdì di sole al torneo di Wimbledon. Contro Stan Wawrinka, che ha mostrato per come ha potuto i suoi lampi di classe, il numero uno del tabellone ha trovato un successo abbastanza comodo in tre set, col punteggio di 6-3 6-1 7-6(5), avanzando così agli ottavi di finale del torneo sull’erba britannica. Prosegue così il cammino di Nole sulla strada verso il sogno del Grande Slam: dopo aver conquistato Australian Open e Roland Garros, c’è ancora speranza di scrivere il proprio nome su una pagina storica del tennis.

Il numero due al mondo parte subito aggressivo in risposta ed è 0-40 nel secondo game, ma da lottatore vero l’esperto elvetico con cinque punti in fila annulla le tre palle break e tiene la battuta. Cosa che non riuscirà però a ripetere nel sesto gioco, dove Novak ha una sola palla break e la sfrutta. Tanto basta per vincere il primo game per 6-3, con una serie di scambi che nel finale del parziale infiammano il pubblico. Nel secondo set non c’è storia e Wawrinka patisce duramente il colpo di un set in sostanza perso per una sola defaillance. Arrivano infatti due break subiti in avvio e lo 0-3 pesante per Djokovic, che poi piazza un ulteriore break nel settimo game che vale il 6-1 con cui si entra nel terzo parziale. Peculiare l’andamento di questo set conclusivo, in cui nei primi undici game si arriva al massimo a trenta per chi risponde, e in entrambi i casi è Djokovic a servire. Wawrinka sembra aver riacquistato vigore al servizio, chiude due game a zero e soffre soltanto nel dodicesimo, dove però si conquista il tie-break senza concedere palle break, assenti dunque per tutto il set. Al tie-break un minibreak per parte nei primi sei punti e si gira 3-3, poi un altro minibreak perso dal serbo che rischia dunque di dover trascinare tutto al quarto set, ma trova due punti in risposta che gli consentono di chiudere 7-5 a pochi minuti dalla sospensione per il coprifuoco.