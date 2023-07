Wimbledon 2023, risultati oggi martedì 11 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di martedì 11 luglio. Si entra nelle fasi calde del torneo, con sempre meno giocatori rimasti in corsa. Oggi è tempo della prima metà dei match di quarti di finale, con in campo Jannik Sinner, opposto al russo Safiullin. Spazio anche a Djokovic-Rublev, mentre al femminile saranno impegnate Iga Swiatek e Jessica Pegula, rispettivamente contro Svitolina e Vondrousova. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 14:00.

CENTRE COURT

a partire dalle 14:30 (1) Swiatek vs Svitolina

a seguire (2) Djokovic vs (7) Rublev

COURT 1

a partire dalle 14 (4) Pegula vs Vondrousova

a seguire (8) Sinner vs Safiullin