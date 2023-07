Kane-Bayern, l’Equipe: il club tedesco pronto a offrire più di 90 milioni

Proprio quando le trattative tra Bayern e Tottenham per l’acquisto di Harry Kane da parte dei bavaresi sembrava essersi conclusa senza successo, ecco che si riapre. Lo afferma l’Equipe, che afferma che il Bayern si starebbe avvicinando alla soglia dei 100 milioni, cifra richiesta dagli Spurs sin dal principio. La cifra dell’offerta non arriva ancora ad essere a tre cifre, ma includendo i bonus si aggirerebbe a più di 90 milioni. Non resta che aspettare la risposta del Tottenham e, in caso, il rialzo del Bayern o l’abbandono di Kane.