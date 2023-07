LIVE – Djokovic-Rublev 4-6 6-1 6-4 3-1, quarti di finale Wimbledon 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Rublev, incontro valevole per i quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Dopo essere tornato ieri in campo per concludere il match di ottavi contro Hubert Hurkacz, il serbo scende sul Centre Court per il terzo giorno di fila nel tentativo di approdare in semifinale ai Championships. Di fronte si trova un Andrey Rublev che invece è reduce dal successo in cinque lottati set ai danni del kazako Bublik. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori programmato come secondo match della giornata sul Centre Court dalle 14:30 italiane (al termine di Swiatek-Svitolina).

LIVE DJOKOVIC-RUBLEV 4-6 6-1 6-4 3-1*

QUARTO SET – Djokovic si ritrova sotto 15-30, ma ne esce alla grandissima: firma tre punti consecutivi, sale sul 3-1 e vede sempre più vicina la semifinale

QUARTO SET – BREAK DJOKOVIC! Solidissimo il serbo che approfitta di un paio di errori non forzati da parte di Rublev: 2-1

QUARTO SET – Anche Djokovic tiene in un amen a zero, due games interlocutori: 1-1

QUARTO SET – Game d’apertura facile per il russo che tiene a zero e si porta sull’1-0

QUARTO SET – Si parte con Rublev al servizio

TERZO SET – CON UN PUNTO VICINO ALLA PERFEZIONE, DJOKOVIC SI PORTA SUL 2-1.

TERZO SET – Dritto in contropiede. Set point per Djokovic.

TERZO SET – ANCORA DEUCE.

TERZO SET – OUT la palla di Djokovic in avanzamento con il rovescio. Palla del 5-5 ancora per Rublev.

TERZO SET – Ancora parità.

TERZO SET – Ancora lunga la risposta di Rublev. Palla set Djokovic.

TERZO SET – Dopo uno scambio interminabile, scappa il rovescio a Rublev. 40-40

TERZO SET – SUPERLATIVO RUBLEV CHE RECUPERA PALLA CORTA E CON IL ROVESCIO SPIAZZA DJOKOVIC. PALLA DEL 5-5

TERZO SET – ANCORA LUNGO IL PASSANTE DI DJOKOVIC. 40-40.

TERZO SET – Terzo set point per Djokovic.

TERZO SET – Splendido attacco di Djokovic che si porta pari.

TERZO SET – PALLA DEL CONTRO BREAK PER RUBLEV CHE PIZZICA LA RIGA E VA AVANTI.

TERZO SET – Pareggia Rublev. 40-40.

TERZO SET – Due palle per il 6-4.

TERZO SET – Ventesimo vincente di Djokovic. 15-0

TERZO SET – Rublev rimane attaccato al match. 5-4

TERZO SET – Due palle per Rublev per il 4-5

TERZO SET – Grande accelerazione di Djokovic. E’ 5-3.

TERZO SET – Tre palle per il 5-3 per il serbo.

TERZO SET – Ancora in spinta Rublev. 4-3

TERZO SET – Spinge in profondità Rublev con il dritto. Palla per il 4-3

TERZO SET – Grande vincente lungolinea di Rublev che arriva al 40-40.

TERZO SET – Grande passate per Djokovic. Palla break per il 5-2.

TERZO SET – Errore anche di Djokovic. 30-30

TERZO SET – Scappa ancora la risposta di Rublev. Pericoloso 15.30 a favore di Djokovic.

TERZO SET – Rublev manda lunga una risposta comoda. E’ 4-2 Djokovic.

TERZO SET – SBAGLIA RUBLEV CON IL DRITTO! BREAK PER DJOKOVIC. 3-2

TERZO SET – In attacco Djokovic, Rublev non riesce con il pallonetto. Palla break per il serbo.

TERZO SET – Game a zero anche di Djokovic. 2-2

TERZO SET – Gioco a zero di Rublev che si porta avanti 2-1.

TERZO SET – LARGA LA RISPOSTA DI RIBLEV. 1-1

TERZO SET – GRANDE PRIMA DI DJOKOVIC. PALLA DELL’1-1

TERZO SET – Annullata anche la seconda. 40-40

TERZO SET – Annullata la prima.

TERZO SET – Subito due palle break per Rublev.

TERZO SET – Largo il passante di Rublev che poteva portarsi sullo 0-40 su turno di battuta di Djokovic. 15-30 invece.

TERZO SET – Inizia bene Rublev con delle buone prime. 1-0 per il russo.

TERZO SET – INIZIA IL TERZO CON RUBLEV AL SERVIZIO

SECONDO SET – TUTTO FACILE PER DJOKOVIC CHE CHIUDE 6-1.

SECONDO SET – Rublev tiene il servizio e cambia lo zero dal tabellino del secondo set.

SECONDO SET – 5-0 per Djokovic, in versione martello

SECONDO SET – Fioccano gli ace per Djokovic. 10 punti consecutivi per il serbo.

SECONDO SET – CLAMOROSAMENTE DJOKOVIC PRENDE BREAK A RUBLEV FACENDOLO RIMANERE A 0.

SECONDO SET – Tre palle per Djokovic per il 4-0.

SECONDO SET – CONTROTEMPO PERFETTO DI DJOKOVIC. 3-0

SECONDO SET – Palla del 3-0 per Djokovic.

SECONDO SET – Scappa il rovescio di Rublev ancora 40-40

SECONDO SET – ROVINA TUTTO DJOKOVIC CON UNA PALLA CORTA BRUTTA. ANCORA PALLA CONTRO BREAK RUBELV

SECONDO SET – ACE DI DJOKOVIC. 40-40

SECONDO SET – Grande cross di Rublev che difende alla grande e ha subito la palla del contro break

SECONDO SET – Con una palla corta di pregevole fattura Djjokovic si prende subito il break. E’ 2-0

SECONDO SET – ANCORA DOPPIO FALLO PER RUBLEV. DUE PALLE BREAK PER IL SERBO.

SECONDO SET – Ancora errore alla risposta di Djokovic su una comoda seconda.

SECONDO SET -PRIMO DOPPIO FALLO DI RUBLEV CHE SEGUE AD UN CONTRATTACCO DI DJOKOVIC. 0-30

SECONDO SET – Djokovic inizia bene il secondo set, facendo chiudere a zero Rublev. 1′-0

PRIMO SET – Sulla seconda bruttissima risposta di Djokovic. RUBLEV VINCE IL PRIMO SET.

PRIMO SET – Rublev apre benissimo il campo e poi con il dritto si guadagna il primo set poiny

PRIMO SET – ANCORA ANGOLO PERFETTO DI RUBLEV CHE SPINGE CON IL DRITTO E SI PORTA 4-5. PALLA BREAK PORTATA A CASA.

PRIMO SET – GRANDE ANGOLO TROVATO DA RUBLEV! PALLA BREAK PER LUI.

PRIMO SET – Grande diritto a spingere per Rublev che porta il game ai vantaggi.

PRIMO SET – Avanza Djokovic e con il contropiede si guadagna la palla del 5-4

PRIMO SET – Seconda fortissima di Djokovic che si porta sul 30-30.

PRIMO SET – 15-30 per Djokovic che non riesce a centrare una buona palla corta. Buona occasione per Rublev

PRIMO SET – Risposta corta di Rublev, Djokovic avanza ed attacca. 15-15 nel nono gioco.

PRIMO SET – Convincente turno di battuta anche di Rublev che si porta sul 4-4, lasciando solo un 15 a Djokovic.

PRIMO SET – Servizio a zero per Djokovic che si porta sul 4-3 senza troppi problemi.

PRIMO SET – Con fatica Rublev va sul 3-3.

PRIMO SET – Prima al centro di Rublev che si porta ancora in vantaggio.

PRIMO SET – CHE DIFESA DI DJOKOVIC!! DISUMANO! Si prende il punto più bello della partita.

PRIMO SET – Seppur rischiando Rublev schiaccia e si porta ad un punto dal 3-3

PRIMO SET – Torna avanti Djoko. Terza palla break. Rublev però con il dritto salva momentaneamente.

PRIMO SET – Due grandi prime, portano al 40 pari Rublev.

PRIMO SET – CONTROPIEDE PERFETTO DI DJOKOVIC. PRIMA PALLA BREAK PER IL SERBO.

PRIMO SET – 0-30 grande difesa di Djokovic.

PRIMO SET – Grande risposta di Djokovic ed errore in spinta di Rublev. 0-15

PRIMO SET – Quattro punti consecutivi per Djoko che va avanti 3-2.

PRIMO SET – Larga la risposta di Djokovic. 2-2

PRIMO SET – Servizio e dritto di Rubelv. 30-0

PRIMO SET – Djokovic va avanti in maniera convincente e chiude il punto con una deliziosa palla corta. 2-1

PRIMO SET – Due palle per Djokovic per il 2-1.

PRIMO SET – Ancora ottima prima per Rublev. 1-1

PRIMO SET – ACE DI RUBLEV! Palla dell’1-1.

PRIMO SET – Anche Djokovic su risposta è aggressivo. 15-30 per il serbo, pericoloso per Rublev

PRIMO SET – Djokovic risponde come suo solito. Rublev forza e la palla è out. 1-0 per il serbo.

PRIMO SET – Subito aggressivo Rublev. 30-30 su servizio del serbo.

PRIMO SET – ACE DI DJOKOVIC PER INIZIARE!

17.50 Ci siamo. Djokovic e Rublev stanno per entrare in campo per il riscaldamento. Pochi minuti e ci siamo, sapremo chi sarà uno dei quattro semifinalisti di Wimbledon 2023. Sportface.it vi racconterà la diretta testuale del match.