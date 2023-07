Wimbledon 2023, risultati oggi lunedì 10 luglio: tutte le partite in programma

I risultati del torneo di Wimbledon 2023 e tutte le partite in programma per quanto riguarda la giornata di lunedì 10 luglio. Dopo una prima settimana certamente condizionata dalla pioggia, gli organizzatori dei Championships sperano di riuscire a portare a termine il torneo senza ulteriori problemi, anche se le provisioni non sono del tutto positive nei prossimi giorni. Quest’oggi i due tabelloni – almeno in linea teorica – dovrebbero allinearsi ai quarti di finale, ma come abbiamo visto i ritardi anche sui due campi principali sono sempre all’ordine del giorno. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 12:00.

CENTRALE

Dalle ore 14.30 – (13) Haddad Maia vs (3) Rybakina

Non prima delle ore 15.30 – (2) Djokovic vs (17) Hurkacz prosecuzione da 7-6(6) 7-6(6)

a seguire – (6) Jabeur vs (9) Kvitova

a seguire – (1) Alcaraz vs Berrettini

CAMPO 1

Dalle ore 14 – (3) Medvedev vs Lehecka

a seguire – (21) Alexandrova vs (2) Sabalenka

a seguire – (21) Dimitrov vs (6) Rune

CAMPO 2

Dalle ore 12 – (25) Keys vs Andreeva

a seguire – Eubanks vs (5) Tsitsipas