Highlights Djokovic-Hurkacz, ottavi di finale Wimbledon 2023 (VIDEO)

di Valerio Carriero 1

Gli highlights e i punti più belli della sfida tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz, match valevole per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Dopo la sospensione di domenica sera, il serbo passa in quattro set con il punteggio di 7-6 7-6 5-7 6-4. Nole perde il primo parziale del suo torneo ma non fallisce l’appuntamento con il suo 14° quarto di finale ai Championships, dove lo attende il russo Rublev.