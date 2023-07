Napoli: sondaggio Al Nassr per Mario Rui, lo sponsorizza Cristiano Ronaldo

Un nuovo portoghese insieme a Cristiano Ronaldo all’Al Nassr? Possibile, stando a quanto riportato da SportItalia. CR7 starebbe infatti spingendo per portare in Arabia Mario Rui, terzino sinistro del Napoli e della Nazionale portoghese. In questo caso, gli azzurri andrebbero ovviamente ad agire ancora sulla fascia sinistra, non lasciando il solo Matheus Olivera a coprirla (anche se verrebbe “promosso” a titolare).