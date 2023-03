Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: Scandicci glaciale nei momenti decisivi, 3-0 a Busto Arsizio

La Savino Del Bene Scandicci supera in trasferta 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) l’E-Work Busto Arsizio nella partita valevole per la nona giornata di ritorno della regular season di Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Un match più equilibrato di quanto non dica il punteggio, con la squadra di casa che ha lottato alla pari nelle prime due frazioni, ritrovandosi anche avanti di qualche lungezza in entrambi i parziali. Ma nei momenti più importanti è sempre uscita fuori la classe della formazione toscana, guidata dai 15 punti di Ting Zhu e dai 19 di Ekaterina Antropova. Le ragazze di Barbolini salgono a quota 56 in classifica, ad un punto da Conegliano.

LA PARTITA – Il primo set si apre con Scandicci che prova un paio di volte a scappare e sembra in effetti riuscirci, portandosi avanti 10-15. Qui un pò a sorpresa si apre un parziale enorme da parte di Busto Arsizio, che guidata da Alice Degradi mette a segno ben sei punti di fila che non solo riportano la squadra in piena corsa, ma danno una scossa emotiva non indifferente. Le ospiti vanno sotto anche di tre lunghezze sul 19-16, ma non mollano e ritrovano la parità sul 22-22. Nel finale è Zhu Ting a salire in cattedra, con due degli ultimi tre punti che consegnano il set a Scandicci per 25-23.

Anche il secondo parziale inizia in modo equilibrato, ma questa volta è la squadra di casa la prima a trovare l’allungo. Sotto 14-9, coach Barbolini è costretto a chiamare time-out e la decisione ha i suoi effetti, con Scandicci che torna sotto e ritrova la parità sul 15-15. Si prosegue con continui cambiopalla nella fase finale, poi al solito sono Antropova e Zhu Ting a fare la differenza nei momenti decisivi, permettendo alla propria squadra di chiudere con un nuovo 25-23.

Dopo due set vinti al fotofinish, Scandicci prende fiducia e torna in campo con l’obiettivo di mettere subito le cose in chiaro nella terza frazione. La formazione toscana sale di colpi non solo in attacco, ma anche in difesa con diversi muri vincenti. Arriva subito un primo allungo sul 7-3, la compagine casalinga prova a rimanere a contatto, ma le ospiti rispondono ad ogni colpo e toccano il +5 sul 13-8. Antropova continua a dominare e il vantaggio diventa di sette punti sul 17-10. Busto Arsizio prova in qualche modo ad allungare la partita, ma Scandicci resta in controllo e chiude alla prima occasione utile per 24-19.