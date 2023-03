Tottenham-Milan in ritardo: tutti gli aggiornamenti

Inizierà in ritardo la partita tra Tottenham e Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Il calcio d’inizio dell’incontro in programma alle 21 al Tottenham Hotspur Stadium è stato infatti ritardato di dieci minuti per un ritardo del pullman della formazione rossonera, bloccato nel traffico di Londra e arrivato allo stadio più tardi del previsto. Il match inizierà alle ore 21:10.