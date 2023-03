Regolamento Bayern Monaco-Psg: come funziona con i gol fuori casa

Il regolamento di Bayern Monaco-Psg: ecco come funziona con i gol segnati fuori casa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’Allianz Arena si riparte dallo 0-1 dei tedeschi ottenuto in casa dei parigini, che dunque per ribaltare tutto devono vincere con due gol di scarto. Se dovessero prevalere al 90′ con un solo gol di scarto, si andrebbe ai supplementari, qualunque sia il punteggio, questo perché già dalla scorsa stagione è stata cancellata la regola del gol che vale doppio in caso di parità. Dunque 0-1, 1-2, 2-3 è la stessa cosa e produrrà i supplementari, mentre una vittoria con due o più gol di scarto manda avanti i francesi. Bavaresi qualificati, ovviamente, con un pareggio o una vittoria.