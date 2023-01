United Cup 2023, Berrettini non tradisce: batte Hurkacz in tre set e porta l’Italia sul 2-1

Un super Matteo Berrettini sconfigge in tre set Hubert Hurkacz e regala all’Italia il punto del 2-1 nella finale cittadina (l’equivalente dei quarti di finale) della United Cup 2023 contro la Polonia. 6-4 3-6 6-3 il punteggio dell’incontro, maturato dopo 1h56′ e portato a casa dal tennista romano, autore di una prestazione da applausi. Matteo ha confermato gli ottimi segnali lasciati trasparire 24 ore prima contro Ruud ed ha consegnato all’Italia un punto molto importante, nonché un match point. Lucia Bronzetti, opposta a Magda Linette, potrà infatti regala all’Italia l’accesso alle Final Four di Sydney. In caso di sconfitta, si andrebbe invece al doppio misto decisivo. Intanto Berrettini si gode la terza vittoria (su tre) di questa United Cup e fa sognare gli azzurri in vista dell’Australian Open.

LA CRONACA – Ottima partenza di Berrettini, che ottiene il break subito e conquista otto dei primi dieci punti del match. Hurkacz però reagisce subito e ricuce lo svantaggio dopo pochi game, impattando sul 2-2. Matteo si procura subito un’altra palla break nel quinto gioco, ma Hurkacz resiste. Nel nono gioco, invece, il polacco fallisce un paio di palle game e perde la battuta, offrendo a Berrettini la chance di servire per chiudere. Matteo non trema nel momento cruciale e incassa il set per 6-4. Gli altri due set si rivelano invece esattamente identici. Hurkacz conquista il secondo per 6-3 grazie al break nel sesto game, unico in cui vengono concesse palle break. Berrettini si assicura invece il terzo parziale sempre per 6-3 e sempre grazie al break operato nel gioco numero sei. Il polacco ci prova fino alla fine, ma la potenza dei colpi di Matteo fa la differenza e l’accoppiata servizio-dritto risulta particolarmente fatale.