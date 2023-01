Inter-Napoli, Capello: “Mi aspetto una bella partita, sarà più importante per i nerazzurri”

Sulle colonne de Il Mattino, Fabio Capello ha presentato il big match del sedicesimo turno di Serie A 2022/2023, Inter-Napoli: “Mi aspetto una bella partita, difficile per entrambe. A mio avviso sarà più importante per i nerazzurri per restare in corsa per lo Scudetto. Credo che la squadra di Inzaghi sia la più attrezzata per impensierire il Napoli, anche per il recupero di Lukaku“. Ciononostante, Capello crede che i ragazzi di Spalletti siano artefici del proprio destino: “In base alla mia esperienza, mi sento di dire che Luciano potrà dire alla squadra ‘Lo scudetto possiamo perderlo solo noi’. Se continua a lavorare con questa umiltà, il Napoli rimane la mia favorita, anche per l’allenatore che ha“.