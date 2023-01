Sonego-Borges in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lorenzo Sonego sfiderà Nuno Borges nel primo turno dell’Australian Open 2023. Esordio alla portata per il piemontese, che affronta un avversario non particolarmente ostico in queste condizioni di gioco. Borges non ha infatti giocato alcun torneo quest’anno e il suo ultimo match sul cemento risale allo scorso novembre. Inoltre non può vantare l’esperienza di Sonego, che lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno a Melbourne. Lorenzo potrebbe inoltre essere aiutato dalle palline veloci, ma dovrà essere bravo a gestire la pressione. Insomma, l’impressione alla vigilia è che sarà lui a determinare l’esito del match (nel bene o nel male). Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Sonego e Borges scenderanno in campo nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio, come terzo match di giornata sul Court 6 dalle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Borges. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.