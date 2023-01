Sinner-Edmund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Kyle Edmund nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). L’unico precedente tra l’altoatesino ed il britannico è andato in scena proprio ad inizio gennaio. All’esordio nel torneo di Adelaide 1 ad imporsi facilmente è stato l’azzurro, che ha lasciato solamente cinque giochi al suo avversario. Quest’ultimo è in gara a Melbourne grazie al ranking protetto. Attualmente, infatti, è classificato abbondantemente fuori dai primi cinquecento giocatori del mondo per via degli infortuni. Sinner partirà ampiamente con i favori del pronostico.

A creare un po’ di allarmismo per l’italiano c’è un piccolo problema all’anca, che lo ha limitato pesantemente nei quarti di finale ad Adelaide contro lo statunitense Sebastian Korda. Non avere fastidi fisici è fondamentale per Jannik, che non può concedersi passi falsi nel primo Slam della stagione dato che difende i quarti di finale conquistati nella scorsa edizione. In caso di successo contro Edmund, l’altoatesino avrebbe un secondo turno da favorito contro uno tra l’argentino Thomas Martin Etchecerry oppure il francese Gregoire Barrere.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner ed Edmund scenderanno in campo oggi (lunedì 16 gennaio). I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata sulla John Cain Arena con inizio fissato non prima delle ore 01:00 italiane (le 11:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di primo turno tra Sinner ed Edmund. Il nostro sito, inoltre, monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.