Nadal-Draper oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Rafael Nadal sfiderà Jack Draper nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Debutto per nulla agevole per il campione in carica, che sfiderà il talentuoso 21enne di Sutton. C’è da dire che l’urna non ha agevolato Nadal, che ha pescato uno degli avversari peggiori per le teste di serie, ma allo stesso tempo battere un giocatore del calibro di Draper potrebbe voler dire molto di più (magari rispetto a un primo turno agevole) per lo spagnolo. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà Rafa a partire favorito. Nadal non è apparso in gran spolvero nella United Cup, come dimostrano le due sconfitte, ma anche lo stesso Draper è apparso ancora un po’ discontinuo.

Nadal e Draper scenderanno in campo nella giornata di oggi, lunedì 16 gennaio come terzo match a partire dall’01:00 sulla Rod Laver Arena, ma non prima delle 04:30. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.