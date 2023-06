Sinner-Ruusuvuori in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp ‘s-Hertogenbosch 2023

Jannik Sinner sfiderà Emil Ruusuvuori ai quarti di finale dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch 2023, in programma dal 12 al 18 giugno. Il tennista azzurro ha archiviato la delusione parigina e debuttato sull’erba olandese con una convincente vittoria in due set ai danni del kazako Bublik. Sulla sua strada trova ora il finlandese Ruusuvuori, vittorioso all’esordio contro Nakashima e bravo a ripetersi, sempre in tre set, contro Humbert. I due sono grandi amici e spesso si allenano insieme, ma nei loro precedenti non c’è stata molta storia. Sinner è infatti avanti 5-0 e, ad eccezione del match di Miami dello scorso anno, ha sempre vinto in due rapidi set. A scendere in campo con i favori del pronostico, pertanto, sarà Jannik, che mette nel mirino la semifinale.

Sinner e Ruusuvuori scenderanno in campo venerdì 16 giugno come 4°match dalle 11:00 (dopo Griekspoor-De Minaur). Il torneo è trasmesso sia da SuperTennis, oltre che in streaming sulla piattaforme SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fitp). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.