Siviglia, Sergio Ramos si è offerto al club spagnolo. Sul difensore anche delle squadre italiane

Sergio Ramos, dopo aver detto addio al Paris Saint-Germain, sarebbe pronto a tornare in Spagna, ma non per vestire la maglia del Real Madrid. Stando a quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’, infatti, il difensore si sarebbe offerto al Siviglia per chiudere la carriera nel club che simboleggia le sue radici. Sulle tracce dello spagnolo ci sarebbero anche alcune squadre italiane, ma lui preferirebbe tornare in patria. Attraverso suo fratello René e mediando con Jesús Navas, di cui è un grande amico, Sergio Ramos ha fatto sapere al Siviglia che vorrebbe far parte della squadra nella prossima stagione, cosa che ha suscitato ogni tipo di reazione nel club.

In questo momento il Siviglia è fermo sul mercato perché deve scegliere il nuovo direttore sportivo, dato che Monchi ha deciso di abbandonare la carica. Ad ogni modo il club andaluso sembra non essere molto convito, poiché l’operazione richiederebbe un importante esborso economico.