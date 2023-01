Sinner-Fucsovics in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Marton Fucsovics nel terzo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Cammino perfetto finora per l’azzurro, che ha lasciato la bellezza di sette game prima a Edmund e poi a Etcheverry. Ora l’asticella si alza, ma Sinner scenderà comunque in campo con i favori del pronostico e avrà una grande chance di guadagnarsi gli ottavi contro (probabilmente) Tsitsipas per la rivincita. A tentare di mettergli i bastoni tra le ruote troverà l’ungherese Fucsovics, che ha vinto due match intensi contro Coria e Harris e ha già raggiunto il quarto turno a Melbourne due volte in carriera. Nel 2020, sul suo cammino batté proprio Sinner al secondo turno e nel 2021, sempre in uno slam (Wimbledon), si ripeté al primo turno. Jannik che vorrà dunque anche riequilibrare i precedenti (in cui è sotto 2-1).

Sinner e Fucsovics scenderanno in campo nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Sinner e Fucsovics. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.