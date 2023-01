Coppa Italia 2022/2023, tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. La seconda competizione nazionale entra nel vivo e, dopo gli ottavi di finale che hanno visto l’ingresso delle prime otto dello scorso campionato, è arrivato il momento di giocare le gare più importanti. Anche in questo caso, come nei turni precedenti, ci sarà una sola gara secca, che non lascerà alcun margine di errore alle squadre impegnate. Chi vincerà, dunque, accederà direttamente alle semifinali che, invece, si svolgeranno in partite di andata e ritorno. Ecco il tabellone completo dei quarti di finale della Coppa Italia.

TABELLONE QUARTI DI FINALE

Inter/Parma vs Atalanta/Spezia

Lazio/Bologna vs Juventus/Monza

Napoli/Cremonese vs Roma/Genoa

Fiorentina/Sampdoria vs Milan/Torino