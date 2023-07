Sinner-Djokovic in tv in chiaro?: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il numero uno del nostro tennis si regala la prima semifinale in una prova slam e due anni dopo Matteo Berrettini porta nuovamente l’Italia nelle fasi finali del torneo più prestigioso al mondo. Djokovic è avanti 2-0 nei precedenti e senz’altro nella memoria di entrambi c’è il match giocato proprio a Church Road dodici mesi fa, quando il serbo fu costreto a rimontare due set di svantaggio nei quarti di finale. Djokovic sul Centre Court si è dimostrato sostanzialmente imbattibile negli ultimi anni, ma Jannik potrà quantomeno scendere in campo senza avere sulle spalle la pressione del favorito.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì 14 luglio come primo match sul Centre Court dalle ore 14:30. A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Per quanto riguarda la diretta televisiva in chiaro si è in attesa di notizie da Sky che appunto ne detiene i diritti. Il match potrebbe rientrare anche tra quelli che sono considerati eventi sportivi di interesse pubblico secondo la legge di governo. In tal caso, il match sarebbe trasmesso su TV8, esattamente come accaduto alla finale tra Berrettini e Djokovic due anni fa. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match con una diretta testuale, oltre che tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.