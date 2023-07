Wimbledon 2023, le previsioni meteo di oggi venerdì 14 luglio: alte chances di pioggia

Le previsioni meteo per la giornata di oggi venerdì 14 luglio, in cui andranno in scena le due semifinali maschili di Wimbledon 2023. Il programma verrà aperto alle 14:30 italiane (le 13:30 locali) da Jannik Sinner e Novak Djokovic, mente a seguire sarà il turno di Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz. Alte le chances di pioggia quest’oggi sull’All England Lawn Tennis & Croquet Club, una giornata nuvolosa sin dal mattino in cui le precipitationi – secondo i radar – dovrebbero essere costanti. Ormai non c’è più l’urgenza di dover recuperare tanti incontri come nei primi giorni del torneo, si può giocare tranquillamente sotto il tetto, seppur in condizioni leggermente diverse. Temperature decisamente diverse da quelle di questi giorni in Italia, con le massime che non toccheranno neanche i 20°.