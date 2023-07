Sinner-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Un anno dopo, sarà nuovamente Sinner-Djokovic sui prati di Church Road, ma stavolta con una posta in palio molto più alta. Il vincitore del match volerà infatti in finale e si avvicinerà a uno storico titolo. Il favorito non può che essere il serbo per ovvie ragioni (basta dare un’occhiata ai numeri), ma guai a dare per spacciato Sinner. L’anno scorso l’azzurro riuscì a portarsi avanti due set a zero e tutto lascia pensare che quest’anno possa fare lo stesso se non addirittura meglio. Djokovic è avanti 2-0 nei precedenti e vorrà vincere per inseguire uno storico ottavo titolo a Wimbledon e alimentare le proprie speranze di completare il Grande Slam. Sinner invece spera di emulare il connazionale Matteo Berrettini e diventare così il secondo italiano di sempre in finale nello slam britannico.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì 14 luglio come primo match sul Centrale dalle ore 14:30. A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match con una diretta testuale, oltre che tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.