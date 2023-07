Sinner-Djokovic oggi in tv in chiaro? Orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Novak Djokovic nella prima semifinale maschile di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. L’impresa è ardua per l’altoatesino, che dovrà fare i conti con il sette vincitore serbo. Quest’ultimo, inoltre, non perde da dieci anni sul Campo Centrale. L’azzurro, tuttavia, ha dimostrato lo scorso anno di poter fare partita pari con Nole.

I due si scontrarono nei quarti di finale, con Sinner che si trovò con ben due set di vantaggio prima di subire il ritorno inesorabile dell’asso balcanico. Djokovic si è assicurato anche l’altro precedente andato in scena nel 2021 sul rosso di Montecarlo. Sarà lui, pertanto, a partire nettamente avanti secondo le quote dei bookmakers. Sinner vuole provare a scombinare i piani del numero due del mondo per cercare di garantirsi la prima finale in un Major contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz oppure il russo Daniil Medvedev.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo oggi (venerdì 14 luglio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il terzo Slam della stagione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Non è prevista, pertanto, una diretta in chiaro della partita. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima semifinale del tabellone maschile tra Sinner e Djokovic garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.