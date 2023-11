Sinner-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Al Pala AlpiTour va in scena il match più atteso dell’intera manifestazione, che mette di fronte i due giocatori più in forma del momento. Djokovic non ha bisogno di presentazioni: è il numero uno del mondo, ha appena vinto Parigi-Bercy ed al debutto ha vinto una clamorosa battaglia di tre ore contro Rune. Anche Sinner però non se la passa male visto che è reduce dal prestigioso titolo di Vienna, dove ha battuto prima Rublev e poi Medvedev (entrambi a Torino, ma nell’altro girone), ed ha passeggiato all’esordio contro Tsitsipas, battendolo in due comodi parziali. Djokovic è avanti 3-0 nei precedenti e inevitabilmente partirà favorito, ma guai a dare per spacciato Sinner. Posta in palio altissima visto che una vittoria vorrebbe dire qualificazione quasi certa.

Sinner e Djokovic scenderanno in campo martedì 14 novembre alle ore 14:30 oppure alle 21:00 (il programma ufficiale non è stato ancora reso noto). Le Finals andranno in onda integralmente su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi dell’appuntamento di fine stagione e seguirà il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il match potrà essere seguito in diretta anche in chiaro su RAI 2. Garantita infine una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e gratuita su RaiPlay. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.