Sport in tv oggi martedì 14 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Tutto definito per una programmazione sportiva da non perdere. La giornata di martedì 14 novembre sarà incentrata naturalmente sul grande appuntamento delle Atp Finals di Torino. Prima Tsitsipas contro Rune. Ma alle 21:00 ecco il grande evento: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. In serata anche tempo di Eurolega con la sfida tra Virtus Bologna e Milano. Poi spazio anche al grande volley con Chieri-Duningen e Mulhouse-Milano. Senza dimenticare gli altri sport. Ecco la programmazione sportiva di martedì 14 novembre.