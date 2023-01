Shelton-Paul in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Ben Shelton se la vedrà contro Tommy Paul nei quarti di finale dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Sarà derby americano sulla Rod Laver Arena, in cui i due giocatori si contenderanno la prima semifinale slam in carriera. Per Shelton sarebbe un’impresa visto che è appena il secondo major che disputa in carriera essendo professionista da meno di un anno intero. Paul invece ci era andato vicino lo scorso anno a Wimbledon, arrendendosi solo a Norrie al quarto turno. Tra i due non ci sono precedenti, ma sarà Paul a partire favorito secondo i bookmakers.

Shelton e Paul scenderanno in campo mercoledì 25 gennaio, con orario ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN.