Lazio-Milan, Maldini: “Zaniolo? Non ci discosteremo dalle nostre possibilità”

“L’anno scorso, nello stesso momento, già lottavamo per lo scudetto: questo è un momento diverso. Siamo stati eliminati in Coppa Italia, abbiamo perso malamente in Supercoppa e ora arriva questa sconfitta contro la Lazio. Il periodo è delicato ma dobbiamo ritrovare la compattezza del gruppo. Senza pensare che stiamo facendo disastri: con tutto rispetto per le critiche, comunque siamo dentro i parametri e siamo secondi in classifica da soli. Zaniolo? Le opportunità le valutiamo, ma non ci discostiamo dalle nostre possibilità”. Lo ha detto il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini dopo la sconfitta contro la Lazio per 4-0. “Il lavoro c’è sempre stato, posso testimoniarlo a ogni allenamento. È successo anche al mio Milan – ha raccontato il dirigente ai microfoni di DAZN – può capitare di perdere le sicurezze e la fiducia. Non siamo negli anni ’90 quando il Milan prendeva campioni già fatti, noi abbiamo una strategia di crescita e per sanare i conti: comunque siamo protagonisti”. A chi gli chiede quali siano i rimpianti maggiori di questo periodo, Pioli risponde: “Quelli contro la Roma sono due punti persi in una partita dominata. Non va bene ma tutto è esperienza: tanti giocatori torneranno, la rosa è numerosa, abbiamo perso qualcosa rispetto lo scorso anno. Non siamo tra le big d’Europa ma non dimentichiamo che ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League a differenza dell’anno scorso”, ha concluso Maldini.