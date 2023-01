Sabalenka-Vekic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Donna Vekic nei quarti di finale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). La bielorussa è la favorita per accedere alla semifinale. E’ ancora imbattuta nel 2023, lei che ha iniziato il nuovo anno alzando al cielo il trofeo del torneo WTA 500 di Adelaide 1. Agli ottavi ha impressionato battendo in due set la svizzera Belinda Bencic. Dall’altra parte troverà la sorpresa croata, che ha approfittato di un tabellone abbastanza benevolo per conquistare il suo secondo quarto di finale Slam in carriera. Le quote dei bookmakers danno ampiamente favorita Sabalenka, che però si trova in svantaggio per 4-1 negli scontri diretti. Per chi vince ci sarebbe nel penultimo atto una tra la ceca Karolina Pliskova oppure la polacca Magda Linette.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Vekic scenderanno in campo mercoledì 25 gennaio. Il campo sarà la Rod Laver Arena. L’orario, invece, è da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Sabalenka e Vekic. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.