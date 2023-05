Rybakina-Kalinina stasera in tv: orario, canale e diretta streaming finale Internazionali d’Italia 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Anhelina Kalinina nella finale femminile degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La tennista kazaka approda all’atto conclusivo da favorita e dopo aver battuto avversarie del calibro di Vondrousova, Swiatek e Ostapenko. La giocatrice ucraina è stata invece molto brava a farsi largo in uno spicchio di tabellone aperto in seguito ad alcune eliminazioni illustri ed ha raggiunto la finale più importante della sua carriera. Kalinina è reduce da tre battaglie, di cui una di ben 3h45′, perciò la stanchezza potrebbe essere un fattore. I precedenti sorridono tuttavia a lei dato che nell’unico, disputato a Charleston nel 2022, si è imposta in due set. Secondo i bookmakers, tuttavia, sarà la campionessa di Wimbledon a scendere in campo con i favori del pronostico.

SEGUI IL LIVE DI RYBAKINA-KALININA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Rybakina e Kalinina scenderanno in campo stasera (sabato 2′ maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Rybakina e Kalinina garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.