Internazionali Roma 2023: calendario, programma, orari, copertura tv e streaming

Il calendario, le date, gli orari e la copertura tv degli Internazionali di Roma 2023, in programma dall’8 al 21 maggio. Il Foro Italico si prepara a vivere due settimane di assoluto spettacolo grazie all’ampliamento dei due tabelloni a 96, sia al maschile che al femminile. La speranza è che possano esserci tutti i big e non vi siano tante cancellazioni come accaduto invece a Madrid. Certamente il calendario aiuta, dato che Roma rappresenta l’ultima grande tappa di avvicinamento al Roland Garros e rispetto a Madrid si gioca in condizioni molto più simili a quelle che gli atleti troveranno a Parigi. Si inizia lunedì 8 con gli incontri relativi alle qualificazioni, poi da martedì 9 sarà già tempo di main draw per quanto riguarda le donne. Gli uomini invece apriranno le danze mercoledì 10, con le teste di serie che esordiranno tra venerdì 12 e sabato 13 maggio.

La copertura televisiva dell’evento maschile è affidata a Sky Sport, che seguirà tutte le giornate di incontri tramite i propri canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 205), con annessi live streaming disponibili tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l’altra, e al termine della giornata. Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, anche con il grande appuntamento di “Insider”, per raccontare anche il backstage degli Internazionali.

Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro: un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo match ATP in differita serale da SuperTennis.

La copertura televisiva del torneo femminile è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it ovviamente seguirà ogni attimo degli Internazionali, garantendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale ed approfondimenti al termine del match per tutta la durata della manifestazione. Di seguito il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA INTERNAZIONALI DI ROMA 2023

Martedì 9 maggio: 1°turno WTA – sessione unica dalle 11:00

Mercoledì 10 maggio: 1°turno ATP/WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Giovedì 11 maggio: 1°turno ATP/2°turno WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Venerdì 12 maggio: 2°turno ATP/WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Sabato 13 maggio: 2°turno ATP/3°turno WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Domenica 14 maggio: 3°turno ATP/WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Lunedì 15 maggio: 3°turno ATP/4°turno WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Martedì 16 maggio: 4°turno ATP/quarti WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00

Mercoledì 17 maggio: Quarti ATP/WTA – sessione diurna dalle 11:00; serale dalle 19:00



Giovedì 18 maggio: Quarti ATP – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Venerdì 19 maggio: Semifinali WTA – sessione diurna dalle 13:00; serale dalle 19:00

Sabato 20 Maggio: Semifinali ATP dalle 13:00; finale WTA dalle 19:00

Domenica 21 maggio: Finali ATP dalle 13:00