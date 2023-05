Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminile 2023: Swiatek prima testa di serie, Trevisan guida la brigata azzurra

Sorteggiato il tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023, torneo Wta 1000 di scena a Roma sui campi del Foro Italico dal 9 al 20 maggio. A guidare il seeding è la numero uno al mondo e due volte campionessa in carica Iga Swiatek, seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka, numero #1 della Race e vincitrice del recente torneo di Madrid. Ai nastri di partenza tantissime giocatrici italiane, tra wild card e ingresso diretto in main draw. L’unica giocatrice azzurra accreditata di una testa di serie, la numero 18, è Martina Trevisan. Di seguito ecco il tabellone completo con gli accoppiamenti in costante aggiornamento.

TABELLONE PRINCIPALE INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Swiatek bye

Pavlyuchenkova b. Errani 6-1 6-1

Tsurenko b. Svitolina 6-4 6-3

(28) Pera bye

(21) Vekic bye

Sasnovich b. Fernandez 7-6(4) 4-6 6-3

Kontaveit b. Parks 6-1 6-1

(16) Samsonova bye

(9) Sakkari bye

Strycova b. Zanevska 6-1 3-6 6-3

Vondrousova b. Kanepi 6-0 4-6 6-2

(24) Andreescu bye

(29) Mertens bye

(Q) Yastremska vs Kalinskaya

Paolini b. Xin.Wang 6-4 6-7(3) 6-2

(7) Rybakina bye

(4) Jabeur bye

Badosa vs (Q) Friedsam

Rosatello vs Liu

(32) Kostyuk bye

(18) Trevisan bye

(LL) Rakhimova vs Muchova

(Q) Rus vs Giorgi

(15) Alexandrova bye

(10) Krejcikova bye

Kovinic b. Bronzetti 6-3 3-6 6-3

Cirstea b. Volynets 2-6 6-3 6-4

(20) Ostapenko bye

(26) Teichmann bye

Brancaccio vs Grabher

Pigato b. Cherubini 7-5 2-6 6-3

(8) Kasatkina bye

PARTE BASSA

(6) Gauff bye

Putintseva b. (Q) Tomova 6-7(5) 7-6(3) 6-0

McNally b. Spiteri 6-0 6-1

(27) Bouzkova bye

(21) Potapova bye

Cocciaretto b. Davis 6-3 6-0

Parrizas Diaz b. Niemeier 4-6 6-4 6-2

(11) Kudermetova bye

(13) Pliskova bye

(Q) Bondar b. Maria 6-4 6-1

(Q) Martincova vs Cornet

(22) Zheng bye

(31) Begu bye

Xiyu Wang b. Stefanini 7-6(2) 7-6(2)

(Q) Townsend b. (Q) Bonaventure 4-6 6-1 7-5

(3) Pegula bye

(5) Garcia bye

Bogdan b. (Q) Hibino 7-5 6-0

(Q) Osorio b. Gracheva 7-6(4) 1-6 7-6(4)

(29) Martic bye

(17) Linette bye

Noskova b. Rogers 4-6 6-1 6-4

(Q) Ruse b. L.Fruhvirtova 6-1 6-0

(12) Haddad Maia bye

(14) Azarenka bye

Stephens b. Podoroska 6-4 6-1

(Q) Frech b. Paoletti 4-6 6-2 7-5

(19) Keys bye

(30) Kalinina bye

Blinkova b. Sherif 2-6 6-2 6-3

Kenin b. Bucsa 6-3 6-7(8) 7-5

(2) Sabalenka bye