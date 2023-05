LIVE – Rybakina-Kalinina, finale Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Rybakina-Kalinina, incontro valevole per la finale femminile degli Internazionali d’Italia 2023 (terra battuta). Secondo i bookmakers a partire favorita sarà la giocatrice kazaka, che sta vivendo un’ottima stagione e si è rivelata competitiva anche su terra rossa. Guai però a sottovalutare Kalinina, giocatrice con un repertorio magari meno vasto ma difficile da battere e pronta a lottare lasciando tutto in campo. Lo dimostrano i suoi ultimi due match, finiti in tre set e durati oltre due ore. La giocatrice ucraina ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno a Charleston. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Rybakina e Kalinina pianificate come terzo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 19.00.

