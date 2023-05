Rybakina-Kalinina in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Internazionali Roma 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Anhelina Kalinina nella finale degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Nell’atto conclusivo dell’appuntamento romano si affronteranno la kazaka e l’ucraina in un match sulla carta a senso unico. Pur non essendo la terra rossa la superficie preferita di Rybakina, questa ha dimostrato di essere più che competitiva e ha battuto sul suo cammino avversario del calibro di Vondrousova, Swiatek e Ostapenko. Kalinina invece ha approfittato di un tabellone alla portata riuscendo a farsi largo, ma occhio al fattore stanchezza visto che ha impiegato tre set per vincere gli ultimi tre match, durati anche parecchio. La giocatrice ucraina ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno proprio sulla terra rossa, a Charleston. A partire favorita, però, sarà Rybakina.

Rybakina e Kalinina scenderanno in campo sabato 20 maggio, non prima delle ore 19:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Rybakina e Kalinina garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.