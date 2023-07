Rosatello-Golubic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Camilla Rosatello affronterà Viktorija Golubic nel primo turno del torneo Wta 250 di Palermo 2023 (terra). Entrata in tabellone grazie ad una wild card ricevuta dagli organizzatori, la tennista azzurra proverà a giocarsi le sue carte e farsi largo nel tabellone. Secondo i bookmakers partirà però sfavorita contro l’elvetica Golubic, reduce da un ottimo torneo di Wimbledon e con più esperienza a livello Wta. Golubic ha vinto l’unico precedente, nel 2021 sul cemento di Grenoble.

SEGUI IL LIVE

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Rosatello e Golubic scenderanno in campo oggi, lunedì 17 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Center Court alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennnis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è disponibile anche una live streaming. Questa è fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Rosatello e Golubic. Il nostro sito garantirà aggiornamenti ai propri lettori e li accompagnerà mediante news ed approfondimenti per tutto l’arco dell’appuntamento siciliano.