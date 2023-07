Errani-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Sara Errani se la vedrà contro Qinwen Zheng nel primo turno del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Si tratta del primo scontro diretto della carriera tra la veterana romagnola e la giovane cinese. Entrambe hanno nel rosso la loro superficie di riferimento. L’asiatica, infatti, quest’anno si è fatta notare spingendosi fino ai quarti di finale sui campi del Foro Italico. Sarà proprio la numero ventisei del ranking mondiale a partire ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers.

Le sue traiettorie estremamente potenti, infatti, potrebbero davvero mettere in difficoltà Errani, che dovrà essere lucida nel tentare di ributtare dall’altra parte della rete quante più palline possibili. In palio per l’ex finalista del Roland Garros, uscita di poco dalle prime cento giocatrici del mondo questa settimana, c’è l’accesso agli ottavi di finale dell’appuntamento siculo. Qui incrocerebbe eventualmente la racchetta contro una tra la francese Diane Parry oppure la connazionale Aurora Zantedeschi, riuscita a farsi largo attraverso i meandri del tabellone cadetto.

Errani e Zheng scenderanno in campo oggi (lunedì 17 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Errani e Zheng garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.