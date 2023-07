Brancaccio-Andrianjafitrimo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

Nuria Brancaccio se la vedrà contro Tessah Andrianjafitrimo nel primo turno del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Entrambe hanno vinto due buone partite all’interno delle qualificazioni. L’azzurra in particolare non ha perso alcun set rispettivamente contro la statunitense Quinn Gleason e la connazionale Deborah Chiesa. Per lei adesso c’è subito una grossa occasione per aggiudicarsi un altro match sul circuito maggiore. La francese, infatti, si trova di poco dentro le prime quattrocento giocatrici del mondo. Sul rosso se la cava piuttosto bene ma sarà Brancaccio a partire ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Per la tennista tricolore c’è in palio un ottavo di finale in ogni caso molto intrigante contro una tra la connazionale Elisabetta Cocciaretto oppure la spagnola Sara Sorribes Tormo.

Brancaccio e Andrianjafitrimo scenderanno in campo oggi (lunedì 17 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 16.00 sul Center Court (al termine di Rosatello-Golubic). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Brancaccio e Andrianjafitrimo garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.