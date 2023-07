Tabellone Wta Palermo 2023: Kasatkina guida il seeding con tante italiane

Il tabellone del torneo Wta di Palermo 2023, l’edizione numero 34 del torneo femminile sui campi in terra rossa del Country. Ci sono tante italiane già ammesse di diritto e altre potranno arrivare dalle qualificazioni, anche se gli accoppiamenti di primo turno non sono semplicissimi. Martina Trevisan sfiderà la numero uno del seeding, Daria Kasaktina, Sara Errani la numero due, entrata con wild card, Zheng, mentre Cocciaretto, testa di serie numero quattro, se la vedrà con la pericolosa Sara Sorribes Tormo. Di seguito ecco il tabellone completo.

PRIMO TURNO

(1) Kasatkina vs Trevisan

Abduraimova vs Q

Q vs Yastremska

Rus vs (5) Paolini

(4) Cocciaretto vs Sorribes Tormo

Q vs Q

Bucsa vs Friedsam

Burel vs (8) Grabher

(6) Bronzetti vs Andreeva

Osorio vs Ferro

Danilovic vs Stefanini

Bouzas Maneiro vs Sherif

(7) Navarro vs Q

(WC) Rosatello vs Golubic

Parry vs Q

Errani vs (2/WC) Zheng